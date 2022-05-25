المجلس الاستشاري بشؤون الحرمين يناقش استعدادات الرئاسة لموسم الحج

ونوه بضرورة بذل مزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ حيث إن الرئاسة تسعى لإنجاح هذا الموسم؛ تنفيذًا للتوجيهات السديدة من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ داعيًا الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.