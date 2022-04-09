المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يعلن جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة قرار رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ/ 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للضوابط وللحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، والذي يترجم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، ومن اهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".