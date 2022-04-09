المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يعلن جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن

رفع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وقطاع حجاج الداخل، أسمى عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – أيدها الله – لتوجيهاتها السديدة برفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ/2022م، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها؛ الأمر الذي يؤكِّد حرصها على انتظام فريضة الحج، واهتمامها بتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسكه، في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة والأمن والأمان.
وأكد رئيس المجلس المكلف الدكتور ساعد سعيد الجهني، جاهزية جميع شركات قطاع حجاج الداخل البالغ عددها نحو 184 شركة وطنية، لخدمة حجاج الداخل في هذا الموسم، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وبذل أقصى الجهود وحشد جميع الطاقات البشرية، وتسخير كل الإمكانات المادية والتقنية، لتحقيق تطلعات القادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الحج، ولترجمة أهداف "برنامج خدمة ضيوف الرحمن" الذي تتضمنه رؤية المملكة 2030 الطموحة؛ وذلك لما تملكه هذه الشركات من كوادر مؤهلة، وخبرات ميدانية عريضة مكتسبة، وممارسات طويلة في هذا المجال.
جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة قرار رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ/ 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للضوابط وللحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، والذي يترجم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، ومن اهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".