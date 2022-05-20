المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" يعتمد مخرجات اجتماع العلا ويُقر موازنة المنظمة ويوافق على تعيينات

اعتمد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الذي انعقد برئاسة المملكة العربية السعودية من خلال رئيس المجلس الأستاذ هاني بن مقبل المقبل في دورته الـ117، خلال اليومين الماضيين في العاصمة التونسية تونس، عدد من القرارات من بينها مشروع الموازنة والبرنامج للدورة المالية 2023-2024م، والمركز المالي للمنظمة وتشكيل هيئة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية 2023-2024م، وتعيين مدير إدارة التربية ومدير إدارة العلوم والبحث العلمي.
وأقر اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه الأستاذ هاني المقبل الخطوات التي اتخذها المجلس في تنفيذ مخرجات اجتماع دورته السابقة في العلا خلال شهر يناير الماضي، كما اعتمد عددا من القرارات التي تترجم عمل الأشهر الماضية للمجلس في عدة مسارات، ففي المسار المالي صادق المجلس على بدء برنامج جديد يعمل على تقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام بمقابل مالي، وعقد منتدى للمانحين والشركاء لتعزيز تمويل مشاريع المنظمة وبرامجها في نهاية 2023م.
أما في مسار الشركات فقد وافق المجلس على إعداد إستراتيجية نوعية للشراكات، تعرض في اجتماع المجلس القادم لاعتمادها، والتي تهدف إلى زيادة عدد الشراكات خلال السنوات القادمة، مع أهمية الاطلاع على تجارب ناجحة في هذا المجال للمنظمات المشابهة.
وتبني المجلس التنفيذي في المسار الإعلامي، إعداد إستراتيجية إعلامية وتسويقية للمنظمة، تعرض في اجتماع المجلس المقبل لاعتمادها، وتركز الاستراتيجية على تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن المنظمة وبرامجها، وكذلك تنظيم منتدى الإعلام والتسويق لـ"الألكسو" واللجان الوطنية يعقد في نهاية 2022م.
وفي المسار التشغيلي، وافق المجلس على إعادة جوائز المنظمة المتوقفة منذ خمس سنوات، مع أهمية تقييم دراسة جدوى الجوائز المعتمدة حاليا، ودراسة اعتماد جائزة كبرى تحت عنوان (جائزة الألكسو للإبداع والتميز)، والتي تمنح كل عامين للجهات ضمن مجالات عمل المنظمة.
وحرصا على تحسين كفاءة عمل المجلس وحكومته، فقد أقر المجلس في المسار التنظيمي النظام الداخلي المعدل للمجلس التنفيذي، والذي كان مقترح مقدم من المملكة العربية والسعودية، وترأست للجنة الخاصة به.
كما اعتمد المجلس التنفيذي خطة برامج المنظمة لعامي 2023-2024م، والتي يصل عددها إلى 315 برنامج في مجالات التربية، والثقافة، والعلوم والبحث العلمي، و المعلومات والاتصال، والتي سيتم تنفيذها من خلال الدول العربية بشكل مباشر ومن خلال المنظمة نفسها .
وناقش الاجتماع تقديم مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات بشكله النهائي لاجتماع المؤتمر العام، بعد أن شكل المجلس التنفيذي في دورته الأخيرة في العلا لجنة من 6 دول عربية لمراجعة مشروع الخطة والصياغة النهائية للمشروع.
واطلع اجتماع المجلس التنفيذي على تقرير المدير العام لمنظمة "الألكسو" عن تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج لعام 2021م، وأبدى المجلس شكره وتقديره للمنظمة على أدائها خلال العام الماضي، كما أعطى عدد من الملاحظات والمقترحات، فيما استعرض نتائج أعمال المركز المالي للمنظمة وموقف مساهمات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة، فيما بحث مشروع الموازنة والبرامج للدورة المالي 2023-2024م.
وكان المجلس التنفيذي قد عمل خلال الأشهر الماضية على عقد 19 اجتماع للجان الـ9 المنبثقة عن المجلس التنفيذي خلال اجتماعه في دورته 116 المنعقدة في محافظة العلا، حيث شاركت 20 دولة على مدار 50 يوماً لتصدر اللجان أكثر من 30 توصية.
يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تأسست في العام 1970م وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويقع مقرها في تونس، فيما تعمل في مجالات التراث والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والبحث العلمي والمعلومات والاتصال، وتهدف إلى تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم ودعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء، وتنسيق جهود مجامع اللغة العربية وإصدار المعاجم المتخصص متعددة اللغات، والنهوض بالفكر والثقافة العربية والتعريف بالثقافة العربية والإسلامية، وتنمية البحث العلمي ودعم التعاون المشترك بين العلماء والباحثين العرب، وتشجيع إنشاء المعاهد التي تعنى بالحضارة العربية الإسلامية، وتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني وإِشراكها في العملية التربوية والثقافية والعلمية، والمحافظة على التراث المادي وغير المادي وحمايته ونشره.