المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" يعتمد مخرجات اجتماع العلا ويُقر موازنة المنظمة ويوافق على تعيينات

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تأسست في العام 1970م وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويقع مقرها في تونس، فيما تعمل في مجالات التراث والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والبحث العلمي والمعلومات والاتصال، وتهدف إلى تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم ودعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء، وتنسيق جهود مجامع اللغة العربية وإصدار المعاجم المتخصص متعددة اللغات، والنهوض بالفكر والثقافة العربية والتعريف بالثقافة العربية والإسلامية، وتنمية البحث العلمي ودعم التعاون المشترك بين العلماء والباحثين العرب، وتشجيع إنشاء المعاهد التي تعنى بالحضارة العربية الإسلامية، وتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني وإِشراكها في العملية التربوية والثقافية والعلمية، والمحافظة على التراث المادي وغير المادي وحمايته ونشره.