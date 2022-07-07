المجلس العالمي للسفر والسياحة يختار الرياض للقمة الـ٢٢

ومن ناحية أخرى، بحلول عام 2032، يتوقع أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى ما يقرب من 169.3 مليار دولار، كما يمكن أن يتضاعف الناتج أكثر من ذلك، ويتوقع أن يخلق القطاع أكثر من 1.4 مليون وظيفة، ليصل إلى ما يقرب من ٣ ملايين موظف في القطاع بحلول عام 2032.