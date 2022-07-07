المجلس العالمي للسفر والسياحة يختار الرياض للقمة الـ٢٢

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قمته العالمية الثانية والعشرين ستُعقد في العاصمة السعودية (الرياض)، في الفترة بين 28 نوفمبر و1 ديسمبر 2022.
ويجتمع قادة صناعة السياحة والممثلون الحكوميون الرئيسيون في المملكة؛ من أجل تنسيق الجهود لتعزيز قطاع السياحة العالمي، الذي تقوم السعودية فيه بأدوار إيجابية كبيرة.
ووفقًا لأحدث تقرير عن الأثر الاقتصادي الصادر عن مركز التجارة العالمي للسفر والسياحة (WTTC)؛ فإن قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية سيكون الأسرع نموًّا في الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى، بحلول عام 2032، يتوقع أن تصل مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى ما يقرب من 169.3 مليار دولار، كما يمكن أن يتضاعف الناتج أكثر من ذلك، ويتوقع أن يخلق القطاع أكثر من 1.4 مليون وظيفة، ليصل إلى ما يقرب من ٣ ملايين موظف في القطاع بحلول عام 2032.