"المحاسبين السعوديين" تعتمد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة والتي تمكن الحاصلين على شهادة فني محاسبة لتقديم خدماتهم المحاسبية وفق القواعد المنظمة، وذلك سعياً لتنظيم مهنة "خدمات المحاسبة" والترخيص لها والرقابة عليها.
ويهدف اعتماد تلك القواعد إلى تمكين المؤهلين لتقديم الخدمات المحاسبية بطريقة منظمة تساهم في رفع جودة مهنة المحاسبة في المملكة وتفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاستعانة بخدمات المحاسبين على نطاق واسع يضمن لهم الحصول على الخدمة وفق إطار تنظيمي واضح ويدعم قطاع الأعمال ويحفز المهتمين بالمهنة لتقديم خدماتهم المحاسبية وفق تلك القواعد.
وأوضح القرار التزام المنشآت القائمة قبل صدور القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المعلنة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار بتاريخ 5/20/ 2022م، ووفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة. وأكدت الهيئة استمرارها في دعم وتمكين ممارسي المهنة من خلال توفير بيئة تنظيمية تساهم في تحقيق تطلعاتهم ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.