"المحاسبين السعوديين" تعتمد القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

وأوضح القرار التزام المنشآت القائمة قبل صدور القرار بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القواعد المعلنة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار بتاريخ 5/20/ 2022م، ووفقاً للآلية التصحيحية التي تصدرها الهيئة. وأكدت الهيئة استمرارها في دعم وتمكين ممارسي المهنة من خلال توفير بيئة تنظيمية تساهم في تحقيق تطلعاتهم ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.