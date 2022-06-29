المَحافظ العقارية تحتفل بالنجاح الكبير لمزاد أرض الدائري الشمالي وتعلن نجاح موسم مزادات هذا العام 1443 بمبيعات قياسية تجاوزت 5.7 مليارات ريال

وحول هذه النجاحات والإنجازات يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية: "نحمد الله أولًا على هذا النجاح العظيم لمزاد "ذا ستار" والحملة الإبداعية التي حملت شعار "أرض تتحدث"، والتي كانت حديث السوق العقاري خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما نحمد الله على هذه اللحظات الاستثنائية التي ازدان بها ختام موسم مزادات هذا العام، والذي توجت فيه المحافظ العقارية جهودها المستمرة لتعظيم الربحية وتحقيق القيمة العادلة لكل العملاء والمستفيدين بتسجيل مبيعات قياسية تجاوزت 5.7 مليارات ريال".