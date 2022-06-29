المَحافظ العقارية تحتفل بالنجاح الكبير لمزاد أرض الدائري الشمالي وتعلن نجاح موسم مزادات هذا العام 1443 بمبيعات قياسية تجاوزت 5.7 مليارات ريال

أعلنت شركة المحافظ العقارية مساء الأحد، نجاح مزاد "ذا ستار" أرض الدائري الشمالي، بمجموع مبيعات تجاوزت 73 مليون ريال، توجت به الحصيلة الختامية للحملة التسويقية الإبداعية الخاصة بهذا المزاد، والتي حملت شعار "أرض تتحدث".
ومن جهة أخرى أعلنت المحافظ العقارية أن مزاد "ذا ستار" كان مسك الختام لموسم مزادات هذا العام 1443هـ، والذي أطلقت خلاله المحافظ العقارية العديد من المزادات الضخمة والتي سجلت مبيعات قياسية تجاوزت قيمتها 5.7 مليارات ريال، تم فيها بيع أكثر من 6.8 ملايين متر مربع من الأراضي الخام والمطورة وأكثر من 850 عقارًا.
كما شهد هذا الموسم إعلان المحافظ العقارية نجاح مزاد "مسك تاروت" وإفراغ أرض شاطئ القطيف، بقيمة تجاوزت 4.19 مليارات ريال في أكبر صفقة عقارية في المملكة لهذا العام وأضخم صفقة في تاريخ المساهمات العقارية، وتواصلت الإنجازات بحصول المحافظ العقارية على جائزة أفضل وكيل بيع وجائزة أفضل حملة تسويقية للعام 2021م ضمن حفل تكريم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لوكلاء البيع المعتمدين، بالإضافة إلى اختيار شركة تويتر للأعمال شركة المحافظ العقارية ضمن قائمة أفضل ممارسات الشركات العقارية الناجحة على تويتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بحسب الدليل المختصر الذي أصدرته تويتر مؤخرًا بهذا الخصوص.
وحول هذه النجاحات والإنجازات يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية: "نحمد الله أولًا على هذا النجاح العظيم لمزاد "ذا ستار" والحملة الإبداعية التي حملت شعار "أرض تتحدث"، والتي كانت حديث السوق العقاري خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما نحمد الله على هذه اللحظات الاستثنائية التي ازدان بها ختام موسم مزادات هذا العام، والذي توجت فيه المحافظ العقارية جهودها المستمرة لتعظيم الربحية وتحقيق القيمة العادلة لكل العملاء والمستفيدين بتسجيل مبيعات قياسية تجاوزت 5.7 مليارات ريال".
واختتم "السيف" حديثه: "لم تكن كل هذه المبيعات المليارية وهذه الإنجازات العظيمة محض صدفة؛ وإنما حصيلة تكاتف جهود فريق المحافظ العقارية والتخطيط والعمل المستمر المتقن الذي يركز على كل التفاصيل عبر التنقيب الدؤوب، عن كل ما يتعلق بالفرص المطروحة، وتحويل هذه التفاصيل إلى قيم ومميزات عقارية حقيقية تخلق أسواقًا جديدة وأبعادًا استثمارية خلاقة".