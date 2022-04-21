المحافظ العقارية تحصد مجموعة من جوائز إنفاذ المقدمة لوكلاء البيع المعتمدين

احتفلت شركة المحافظ العقارية مساء الثلاثاء بإنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتها المستمرة، بحصدها جائزتين ضمن مجموعة قائمة جوائز مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لأفضل وكيل بيع وأفضل حملة تسويقية للعام 2021، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه مركز الإسناد والتصفية بفندق درة الرياض، والذي كرم خلاله نخبة من وكلاء البيع المعتمدين.
ويأتي هذا التكريم امتداداً لجهود مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لتحقيق مهامه وأدواره المتعددة المتمثلة في حفظ قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق، والارتباط الإداري المستقل بالمنظومة العدلية، عبر الإسناد للمتخصصين و المرخصين منقطاع الأعمال، هذا وقد تم تأسيس المركز بصفته أحد برامج التحول الوطني للإشراف على أعمال التصفية والبيع للأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يسند للمركز من خلال بناء شراكات فعَّالة مع القطاعين العام والخاص؛ للإسهام في تسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين.
وحول هذا التكريم يقول عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية: "أشكر الله تعالى أولاً على هذه الإنجاز العظيم، ثم أشكر مركز الإسناد والتصفية على هذه الثقة وهذا التكريم، وأنا في غاية السعادة لحصد شركة المحافظ العقارية هاتين الجائزتين الكبيرتين، واللتان تمثلان حصيلة جهود مستمرة من العمل الجاد من قبل فريق المحافظ العقارية الرائع، للاستمرار بتقديم قيمة تسويقية إبداعية متفردة في كافة المزادات المسندة إلينا، حتى تتكامل جهودنا وجهود كافة وكلاء البيع لتحقيق رسالة "إنفاذ" في حفظ قيمة الأصول وتسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين."