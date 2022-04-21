المحافظ العقارية تحصد مجموعة من جوائز إنفاذ المقدمة لوكلاء البيع المعتمدين

وحول هذا التكريم يقول عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية: "أشكر الله تعالى أولاً على هذه الإنجاز العظيم، ثم أشكر مركز الإسناد والتصفية على هذه الثقة وهذا التكريم، وأنا في غاية السعادة لحصد شركة المحافظ العقارية هاتين الجائزتين الكبيرتين، واللتان تمثلان حصيلة جهود مستمرة من العمل الجاد من قبل فريق المحافظ العقارية الرائع، للاستمرار بتقديم قيمة تسويقية إبداعية متفردة في كافة المزادات المسندة إلينا، حتى تتكامل جهودنا وجهود كافة وكلاء البيع لتحقيق رسالة "إنفاذ" في حفظ قيمة الأصول وتسريع استيفاء الحقوق من أجل تحقيق القيمة العادلة للمستفيدين."