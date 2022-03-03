"المحتوى المحلي" ترعى تصنيع أول جهاز تنفس صناعي

رعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، توقيع اتفاقية تصنيع محلي بين شركة الرواد للأنظمة التقنية وشركة مدترونيك العربية السعودية الرائدة في مجال التقنيات الصحية العالمية لتصنيع جهاز تنفس صناعي (بيوريتين بينيت 980) محلياً في المملكة، ليصبح أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع يُستخدم في وحدة العناية المركزة والحالات الحرجة.

ويساعد جهاز التنفس الصناعي المرضى على التنفس بشكل طبيعي من خلال تصميمه الآمن والذكي، الذي يوفر دعماً وراحة لمرضى العناية المركزة ودرجة عالية من الأمان.

وستثمر هذه الاتفاقية عن تصنيع ما يصل إلى 1200 جهاز سنوياً، وبمعدل توطين يبلغ 46% خلال أقل من سنتين مع إمكانية زيادة نسبة التوطين في المستقبل، مما يوفر 70 فرصة عمل محلية.

يأتي هذا الإنجاز امتداداً للتعاون الأول بين الشركتين في يونيو الماضي لتوطين أجهزة التنفس المتنقلة PB560، والتي تستهدف الرعاية التنفسية المنزلية والدعم في حالات الطوارئ والأزمات.

من جهته، قال رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مدترونيك ماجد قدومي: نؤكد التزام الشركة بقيادة هذا التعاون إلى أبعد المستويات، والسعي لنقل التقدم التكنولوجي، والإسهام في دعم النظام الصحي المحلي.

وأضاف: نثمن رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لهذه الاتفاقية التي لها انعكاسات إيجابية على الجهود المبذولة في تنمية الكفاءات المحلية والاقتصاد الوطني، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة الرواد للتقنية، والعمل على تمكين تصنيع منتجات محلية وخلق مزيداً من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، بالتعاون مع الهيئات والتشريعات المساهمة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للأنظمة التقنية صبحي الغامدي: تفخر شركة الرواد للأنظمة أن تكون شريكاً استراتيجياً لتوطين التقنيات الطبية المتطورة والأحدث في الصناعة، والمشاركة كقطاع خاص مع القطاع العام في توطين الصناعات الحساسة والمتطورة في القطاعات الهامة و منها القطاع الصحي لتوفير الأمن الطبي المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030.

وثمّن هذه الشراكة بين شركة الرواد للأنظمة وشركة مدترونيك العالمية، والتي ستكون مدخلا لتوطين صناعة الأجهزة الطبية في المملكة.