"المحتوى المحلي" تصدر القائمة الإلزامية للمنتجات الكيميائية في معالجة المياه

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة بالمنتجات الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، إضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.