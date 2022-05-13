المحطة الدولية تمرّ بأجواء السعودية.. بعد غروب شمس اليوم

تعبر المحطة الفضائية الدولية بأجواء السعودية على ارتفاع 400 كلم من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، مساء اليوم الجمعة بعد غروب الشمس.
وقال الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"سبق": نظرًا لأن توقيت مرورها بعد غروب الشمس بفترةٍ قصيرة؛ فإن جسم المحطة يعكس أشعة الشمس ، مما يجعلها مرئية من الأرض.
وأضاف: سيبدأ ظهورها في أجواء السعودية الساعة 7:28 مساءً من جهة الجنوب الغربي لتعبر فوق الأراضي السعودية خلال 8 دقائق حتى تختفي الساعة 7:36 جهة الشمال الشرقي.
وأردف "هندي": يُمكن لسكان المملكة رؤيتها من جميع المناطق، حيث ستبدو كنجمةٍ لامعةٍ تتحرك بسرعة في السماء ، حيث تكون مُلاحظة بالعين المجردة بسهولة.