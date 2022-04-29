المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال لعام 1443هـ

وجاء في نص إعلان المحكمة ما يلي: نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.