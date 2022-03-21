المحلل السياسي "التليدي": حان الوقت لإيقاف العبث الحوثي.. وبيانات التنديد لا تكفي

واختتم بالقول: "وكما أن السعودية تقوم بدورها في الحفاظ على إمدادات النفط العالمية في هذه الظروف الحاسمة التي يمرُّ بها العالم؛ وهو ما يساعد على استمرار أمن العالم واستقراره، فإن دول العالم، صغيرها وكبيرها، عليها مسؤولية أيضًا في إيقاف أي دولة أو ميليشيا مسلحة تتسبب في هز ذلك الاستقرار".