المختبر المركزي بوزارة النقل يواصل جولاته على مشاريع الطرق خلال مايو

أسهم المختبر المركزي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، خلال شهر مايو 2022، في تطوير الطرق التابعة للوزارة، والارتقاء بمؤشر جودتها وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديها وتعزيز جودة الحياة، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، ورفع مستويات السلامة المرورية، من خلال مراجعة واعتماد 38 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، ومراجعة واعتماد 29 مادة لإنشاء الطرق، مع تنفيذ 63 جولة تفتيشية على المشاريع و53 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق.
وتهدف هذه الجهود التي قام بها المختبر المركزي التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق.
وتسهم جهود المختبر في تقدّم المملكة في مؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالمياً في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل لضمان جودة أعلى للطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محوراً رئيسًا ومهمًا في برامج رؤية المملكة 2030.