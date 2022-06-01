المختبر المركزي بوزارة النقل يواصل جولاته على مشاريع الطرق خلال مايو

أسهم المختبر المركزي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، خلال شهر مايو 2022، في تطوير الطرق التابعة للوزارة، والارتقاء بمؤشر جودتها وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديها وتعزيز جودة الحياة، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، ورفع مستويات السلامة المرورية، من خلال مراجعة واعتماد 38 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، ومراجعة واعتماد 29 مادة لإنشاء الطرق، مع تنفيذ 63 جولة تفتيشية على المشاريع و53 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق.