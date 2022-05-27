"المخدرات" تطيح بمواطن يروج لمواد مخدرة عبر شبكات التواصل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك؛ لعرضه وترويجه مواد مخدِّرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وضُبِطَ بحوزته "2.6" كيلو جرام من مادة الحشيش المخدِّر، و"2.8" جرام من مادة الميثامفيتامين المخدِّر "الشبو"، و"44" قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، و"53" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاحان ناريمان، وطلقات حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.