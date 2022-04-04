المخطوطات العربية.. جوهرة الأصالة والهوية الزاخرة

من ناحيته، قال مدير الاتصال المؤسسي في مركز الملك فيصل بندر الجهني: التراث المخطوط له أهمية خاصة نظرًا لما يملكه من أسرار حضارات غيّرت مسار الإنسانية وتعد مصدر إلهام للكثير من الكتاب والعلماء والمؤرخين حول العالم، وتُمثّل قيمة المخطوطات اليوم في مركز الملك فيصل قيمة عالية تتضح من عدة جهات، حيث يبلغ عددها ( 28.000) مخطوط، قدم تواريخها وتسلسلها من بداية القرن الثاني الهجري قبل (1200 سنة) وحتى القرن الرابع عشر".