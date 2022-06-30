المدارس تغلق أبوابها مع نهاية دوام اليوم بعد عام دراسي يُعد الأطول
تغلق المدارس أبوابها بنهاية دوام اليوم الخميس؛ حيث تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، بعد عام دراسي يعد الأطول مقارنة بما سبقه من أعوام دراسية سابقة، شهد خلالها هذا العام ثلاثة فصول دراسية وإجازات مطولة.. على أن تعود الدراسة للعام الجديد في الأول من شهر صفر المقبل.
وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 1443هـ بنهاية دوام اليوم الخميس 1/ 12/ 1443هـ، بعد أن كانت الدراسة قد بدأت للطلاب في 21/ 1/ 1443هـ؛ حيث تم خلالها -ولأول مرة في المملكة العربية السعودية- تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، وعدة إجازات مطولة مقسمة بين الفصول الدراسية الثلاثة.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت سابقًا مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات، ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الاثنين 24/ 1/ 1444هـ، الموافق 22/ 8/ 2022م، وعودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، الموافق 28/ 8/ 2022م؛ وذلك وفقًا للتقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10/ 5/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ.
ويشتمل العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها خمس إجازات مطولة، وإجازتان نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.