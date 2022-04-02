المدارس والجامعات تستقبل الطلاب والطالبات في أول دوام أيام رمضان

وتواصلت الاستعدادات وفقاً لقواعد النظام المرن لليوم الدراسي، وتبعاً لضوابط وآليات محددة في بيئة تعليمية جاذبة، مع التأكيد على تفعيل الأدوار التربوية في تهيئة الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بالشكل الأمثل في رمضان، بمشاركة الموجه التربوي في المدرسة، والمعلمين ومديري المدارس؛ وذلك لحث الطلبة على الانتظام في مدارسهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.