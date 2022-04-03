المدرسة العالمية تفتح أبوابها في العلا دعمًا للتطوير الشامل للتعليم

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن صالح المدني أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لالتزامنا بتنفيذ رؤية سمو ولي العهد للعلا الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تحظى بمتابعة حثيثة من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة، والتي تضع الإنسان ركيزة التطوير في المحافظة، حيث تندرج منها عدة مبادرات استراتيجية لتحسين جودة الحياة عبر تعزيز القطاع التعليمي والصحي بشكل مستدام، مما يسهم في صقل مهارات أبناء وبنات الوطن في العلا.