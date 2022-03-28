"المدني" يدعو رواد الأعمال للاستفادة من فرص الاستثمار في العلا

وأوضح أن السياحة رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، لافتًا الانتباه إلى أن سمو ولي العهد وضع هدفًا واضحًا للسياحة، لدعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث تعّد العلا من أهم الوجهات السياحية في المملكة.