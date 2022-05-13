"المدني" يعد بتكريمه.. شاهد بطولة مواطن لاحتواء "حريق مستودع محايل"

وقال المواطن عبده الناشري لـ"سبق": شاهدت أثناء مروري بمحاذاة الموقع عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الخميس، دخانًا ينبعث لأكتشف أن مصدره حريق في أحد المستودعات الكبيرة، فقمت بإبلاغ الدفاع المدني ثم استيقاف صهريج ضخم ممتلئ بالمياه يعود للبلدية تصادف مروره بالمكان، وقمت وقتها بإيقاف حركة السير تمامًا في الشارع العام لضمان دخول الصهريج للموقع، وقمت بعد ذلك باستخدام المياه في محاولة لإطفاء اللهب، وما هي إلا لحظات حتى وصل رجال الدفاع المدني الذين استعانوا بحمولة الصهريج في عملية الإطفاء، واحتواء الحريق، وحالوا دون امتداده إلى المستودعات المجاورة.