المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بـ"السياحة العالمية": ذكرى يوم التأسيس تذكّر بأمجاد الدولة السعودية

اعتبرت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بسمة بنت عبدالعزيز الميمان أن ذكرى يوم التأسيس فرصة لنتذكر أمجاد الدولة السعودية وما قدمه قيادتها منذ أكثر من ثلاثة قرون حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وقالت "الميمان": هذا اليوم التاريخي جدير بالاهتمام لنتذكر مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود وليتعلم الأجيال ويقتدوا بمن سبقهم من الأئمة السابقين حتى عهد الملك عبدالعزيز آل سعود الذي أسس الدولة السعودية الثالثة ووحّدها تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وأضافت: عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهد تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، وزيادة الفرص لتمكين المرأة والشباب في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأردفت: التاريخ الحديث لدولتنا يثبت دور المواطنة في تأسيس قطاع السياحة، الذي يعد القطاع الاقتصادي الوحيد الذي أسسه كل من المواطن والمواطنة معًا، القصص تسرد لنا دور الأميرة سارة بنت أحمد السديري والتي كانت خير سند لابنها الملك عبدالعزيز على توحيد المملكة، كما كان لعمته الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي التي وقفت بجانبه وساندته وشجعته على استعادة تأسيس الدولة، ودعته إلى تثقيف النساء وتعليمهن. ويعرف عن الملك عبدالعزيز مقولته: (أنا أخو نورة)، والتي تعكس اعتزازه بشقيقته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وكان يستشيرها ويثق برأيها السديد ويفتخر بها، وكان لها دور في العلاقات الخارجية، ذلك الوقت، حيث كان الملك عبدالعزيز يكلفها بمقابلة النساء، من مختلف أنحاء العالم، اللاتي يزرن المملكة مع وفود الحج.

وفي منطقة القصيم، كانت تعرف موضي البسام بالشجاعة والشهامة وأنها امرأة بألف رجل ولها موقف بطولي في إيواء عدد كبير من المقـاتلين في معركتي البكيرية والصريف، واستضافت جيش الشيخ مبارك بن صباح الصباح، أمير الكويت، ومن تبعه من أهل نجد، ثم ساعدتهم على العودة إلى عائلاتهم وبلدانهم، والتاريخ يشهد لغالية البقمي موقفها الشجاع والبطولي الحازم ضد معركة محمد علي باشا في تربة.

وتابعت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية: اليوم نحن في مملكة عز ونماء، نستكمل مسيرة الدولة السعودية منذ بداياتها يعمل فيها المواطن مع المواطنة معًا بيد واحدة في صناعة القرارات وفي مراكز قيادية واستشارية مختلفة والمعيار في التطور والنماء هو الكفاءة وليس النوع الاجتماعي.