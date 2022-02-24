المدير الإبداعي والمؤسس لـ"MMbrand": نفخر بإطلاقنا الهوية المتجددة لـ"ريستاتكس"

تستعد الجهات المنظمة لإطلاق معرض "ريستاتكس"، الملتقى العقاري الأهم لصناع القرار في المملكة العربية السعودية، بحلته الجديدة المتمثلة في هوية بصرية متكاملة تتناسب والتطورات التي تمر بها المملكة كمركز اقتصادي مهم في الشرق الأوسط.

ويتميز المعرض بشراكات استراتيجية مع أهم الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الإسكاني والعقاري بالمملكة، حيث يحظى بمشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري والإسكاني والبنوك والمؤسسات التمويلية في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يجتذب المعرض مشاركة واسعة لما يقدمه من حلول عقارية إسكانية وتمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك بعد انقطاع دام لعامين لاحتواء جائحة فيروس (كوفيد-19).

وفي هذا الإطار، قال المدير الإبداعي والمؤسس لشركة "MMbrand" الشريك الإبداعي لمعرض "ريستاتكس" محمد المسقطي: "يشرفنا أن نكون أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز القطاع العقاري بالمملكة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، ويمكننا معًا من خلال خبراتنا المتراكمة أن نسهم في تعزيز مكانة الرياض كرافد استثماري عقاري وكوجهة استراتيجية للسوق العقاري بالمملكة".

وأشاد بالشراكات الاستراتيجية المهمة التي يحظى بها المعرض هذا العام مع عدد من المؤسسات الرسمية، والشركات الريادية في مجال الإسكان والتطوير العقاري والتمويل، الأمر الذي يصب في توجه المملكة لتعزيز القطاع العقاري في أطر تنويع مصادر الدخل والاستثمار كأحد مقومات رؤية المملكة 2030.

وأكد "المسقطي" استمرار جهود "MMbrand" المكثفة للاستعدادات الفنية للمعرض؛ حرصًا منها على الإسهام في تمكين الملتقى من تحقيق غايته الجوهرية باعتباره الحدث العقاري السنوي الأكبر، الذي يجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين ومشترين تحت سقف واحد.

وأضاف: يستهدف المعرض حضور كل شرائح المجتمع؛ نظراً لارتباط العقار بكل شرائحه من أسر ومواطنين، ومستثمرين، ورجال أعمال.

وأكد على إمكانية أن تسهم جهود "MMbrand" الإبداعية والفنية في إبراز هذه المكانة، مشيدًا بالشراكات المستمرة بين كبرى الشركات العقارية في المملكة العربية السعودية و "MMbanrd" التي تضطلع بدور مهم إقليميًّا في تصميم الهويات البصرية للشركات خاصةً في القطاع العقاري.

جدير بالذكر أن "MMbrand" شركة متخصصة في ابتكار الهويات التجارية وتعمل على بناء هويات تجارية تعكس روح التميز والإبداع والتفرد، وتدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مقرها الرئيس في مملكة البحرين.

وقد افتتحت مؤخرًا مكتبًا في العاصمة الرياض ضمن الخطة التوسعية للشركة في الخليج العربي التي بدأت عملياتها في 2005، وقد أسهمت في تطوير العديد من الهويات التجارية الأكثر شهرة في المنطقة، وتمتلك حصيلة من المشاريع الإبداعية المنجزة.