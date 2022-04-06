المدينة.. إنهاء معاناة طفل من ورم عظمي بالتردد الحراري بمدينة الملك سلمان الطبية

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أنه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم عظمي حميد في عظمة الفخذ الأيمن، مما أثر على حياته اليومية والدراسية، حيث قرر الفريق الطبي التدخل من قبل فريق الأشعة التداخلية، بواسطة إبرة التردد الحراري عن طريق الجلد بفتحة لم تتجاوز ٥ مم وبوقت قياسي لمدة ساعة ونصف تحت التخدير الكامل ودون مبضع جراحي.