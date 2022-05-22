المدينة.. إيقاف نزيف حاد بشريان جدار المعدة لطفلة عمرها 5 سنوات

تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان الطبية عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إيقاف نزيف حاد في شريان جدار المعدة لطفلة تبلغ خمسة أعوام.
وتعود تفاصيل الحالة إلى حضور الطفلة إلى مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة وهي تعاني من تقيؤ دموي وخروج دم كثيف من فتحة الشرج مما أدى لانخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم بدرجة شديدة.
وعلى الفور تم إسعاف الطفلة والبدء بنقل عدد من وحدات الدم لتعويض النزيف حيث قرر الفريق الطبي عمل منظار للجهاز الهضمي العلوي للبحث عن سبب النزيف، وبينت نتائج المنظار وجود شريان صغير مفتوح في جدار المعدة، ليتخذ بعدها فريق الجهاز الهضمي قراره بإقفال الشريان بواسطة كليبات منظارية أدت الى توقف النزيف في الحال واستقرار حالة المريضة.
ويعتبر وجود شريان مفتوح في الأمعاء عيبا تكوينيا في الشريان وهي من الحالات النادرة في الأطفال، حيث لم تسجل إلا 10 حالات عالمياً في آخر عشر سنوات.