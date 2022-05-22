المدينة.. إيقاف نزيف حاد بشريان جدار المعدة لطفلة عمرها 5 سنوات

وعلى الفور تم إسعاف الطفلة والبدء بنقل عدد من وحدات الدم لتعويض النزيف حيث قرر الفريق الطبي عمل منظار للجهاز الهضمي العلوي للبحث عن سبب النزيف، وبينت نتائج المنظار وجود شريان صغير مفتوح في جدار المعدة، ليتخذ بعدها فريق الجهاز الهضمي قراره بإقفال الشريان بواسطة كليبات منظارية أدت الى توقف النزيف في الحال واستقرار حالة المريضة.