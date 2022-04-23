"المدينة المنورة".. اتفاقية بين "الماجدية ريزدنس" و"المقر" بـ1.8 مليار ريال لتطوير ضاحية سكنية

تحت رعاية فهد البليهشي، أمين منطقة المدينة المنورة، أبرمت شركة المقر، الذراع الاستثمارية لأمانة منطقة المدينة المنورة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "الماجدية ريزدنس" بقيمة إجمالية بلغت 1.878 مليار ريال لتطوير ضاحية سكنية في أرض مشراف بحي الهدراء.
ويتضمن المشروع إنشاء نموذج مبتكر لمجتمع عصري، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج جودة الحياة، وذلك من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تقديم أسلوب حياة، يلبي مختلف الرغبات والتطلعات من حيث توفير وحدات ومرافق تمتاز بالذكاء التقني والجودة والتنوع والتصاميم المميزة.
وأكد ماجد الشلهـوب، الرئيس التنفيذي لشركة المقر، أن الشراكة مع الماجدية ريزدنس تحمل أهمية كبرى لـ"المقر"، التي تسعى لتحقيق دورها التنموي في تلبية احتياجات سكان المدينة المنورة من خلال تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك عبر هذا المشروع الذي سيكون الأول من نوعه في المدينة المنورة.
ويقع المشروع بين طريق الملك عبدالعزيز والدائري الثالث بالمدينة المنورة على إجمالي مساحة تبلغ 602.766 مترًا مربعًا، ويتكون من 53 عمارة سكنية بارتفاع ستة طوابق، إضافة إلى 290 فيلا سكنية و79 فيلا كمباوند وثلاثة مساجد، كما يضم العديد من المرافق التعليمية والحدائق العامة، وطرقًا وممرات للمشاة.
من جهته، قال عبدالسلام الماجد، الرئيس التنفيذي للماجدية ريزدنس: "سعداء بالعمل مع شركة المقر. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطتنا الاستراتيجية للتوسع في مختلف مناطق السعودية، والاتجاه لتأسيس ضواحٍ سكنية متكاملة". مشددًا على أن اختيار الماجدية ريزدنس لتطوير هذا المشروع جاء بناء على حرصها الشديد على توفير أعلى معايير الجودة لمنتجاتها السكنية.
وتعد "الماجدية ريزدنس" رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، كما أنها من أولى الشركات التي سعت لإحداث تغييرات نوعية متوافقة مع الاحتياجات المتنامية في القطاع العقاري، وذلك عبر المساهمة في رفع مستوى كفاءة الأبنية بمواصفات ومقاييس عالمية. كما قامت بتطوير أكثر من مليون متر مربع، وتنفيذ 117 مشروعًا و13 ألف وحدة سكنية.