"المدينة المنورة".. اتفاقية بين "الماجدية ريزدنس" و"المقر" بـ1.8 مليار ريال لتطوير ضاحية سكنية

من جهته، قال عبدالسلام الماجد، الرئيس التنفيذي للماجدية ريزدنس: "سعداء بالعمل مع شركة المقر. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطتنا الاستراتيجية للتوسع في مختلف مناطق السعودية، والاتجاه لتأسيس ضواحٍ سكنية متكاملة". مشددًا على أن اختيار الماجدية ريزدنس لتطوير هذا المشروع جاء بناء على حرصها الشديد على توفير أعلى معايير الجودة لمنتجاتها السكنية.