المدينة المنورة.. تهيئة الميادين والساحات العامة لراحة الحاج والزائر
يعيش الحاج أثناء زيارته للمدينة المنورة هذا العام، مشهدًا مختلفًا عن مواسم الحج السابقة.
يأتي ذلك في ظل أعمال التحسين التي شهدتها المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وتطوير البنية التحتية، ضِمن مشروعات "أنسنة المدن" التي صُممت بأشكال هندسية تعزز سبل الراحة للزائرين والحجاج.
وبرزت الأعمال التطويرية في الميادين والساحات العامة التي يمر بها الحجاج في المدينة المنورة، والتي تم تنفيذها بإشراف هيئة تطوير المنطقة، وشملت المنطقة المركزية والمعالم التاريخية؛ حيث تمت إتاحة أماكن دائمة للجلوس بتصميمات جمالية، وتعزيز أعمال التشجير، إلى جانب خدمة قياس وتحسين جودة الهواء، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، وخدمات النظافة.
وتم تركيب أعمدة إنارة صديقة للبيئة في مسارات المشاة والشوارع، وتخصيص مسارات للحافلات تُسَهّل حركة المشاة في الطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة المركزية؛ مما أضفى بُعدًا جماليًّا لوسط المدينة المنورة؛ لتحقيق وتهيئة كافة أشكال الراحة للحاج ليؤدي العبادات في أجواء من الراحة والطمأنينة.