المدينة المنورة.. تهيئة الميادين والساحات العامة لراحة الحاج والزائر

وبرزت الأعمال التطويرية في الميادين والساحات العامة التي يمر بها الحجاج في المدينة المنورة، والتي تم تنفيذها بإشراف هيئة تطوير المنطقة، وشملت المنطقة المركزية والمعالم التاريخية؛ حيث تمت إتاحة أماكن دائمة للجلوس بتصميمات جمالية، وتعزيز أعمال التشجير، إلى جانب خدمة قياس وتحسين جودة الهواء، ورفع مستوى الإصحاح البيئي، وخدمات النظافة.