المدينة المنورة تودّع ابنها "الردادي" بعد رحلة حافلة في نشر العلم الشرعي

ودعت المدينة المنورة ابنها البار الأستاذ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، أستاذ مشارك بقسم فقه السنة ومصادرها في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي وافته المنية أمس، وأديت الصلاة عليه بالحرم النبوي فجر اليوم الجمعة.
وعُرف الفقيد الردادي بالوسطية والاعتدال ومواجهة أهل البدع والخرافات، وقدم العديد من الدروس والمحاضرات العلمية.
وكرّس "الردادي" حياته كلها لنشر أصول الدين الإسلامي من خلال العديد من اللقاءات العلمية التي يلقيها عبر القنوات التلفزيونية المحلية، وكان له دورٌ كبيرٌ في نشر العلم وتوجيه الطلاب توجيهاً سلفياً لربطهم بالعلماء على منهجهم المستقيم.
وقام الراحل بتحقيق وتخريج عددٍ من الكتب العلمية، منها كتاب التعليق الممتع على القواعد الأربع، والكواكب النيرات، وتحقيق كتاب المذكر والتذكير والذكر، وتحقيق كتاب "تحفة الوصول إلى علم الأصول".
وتتقدم أسرة تحرير "سبق" بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة الله له الرحمة والمغفرة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.