المدينة المنورة تودّع ابنها "الردادي" بعد رحلة حافلة في نشر العلم الشرعي

ودعت المدينة المنورة ابنها البار الأستاذ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، أستاذ مشارك بقسم فقه السنة ومصادرها في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي وافته المنية أمس، وأديت الصلاة عليه بالحرم النبوي فجر اليوم الجمعة.