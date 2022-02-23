المدينة المنورة.. نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال كيس الفلح الخيشومي

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إزالة كيس الفلح الخيشومي، وإنهاء معاناة مريضة في العقد الثاني من العمر استمرت سنوات عدة.

وكانت المريضة قد حضرت إلى العيادة وهي تعاني من آلام وصعوبة في الأكل وحركة الرأس؛ بسبب وجود كيس الفلح الخيشومي، وبعد الفحوصات اللازمة والأشعة أظهرت وجود الكيس واجتياحه العصب المبهم والشريان السباتي والوريد الوداجي.

وبعد دراسة الحالة من قبل قسم جراحة الوجه والفكين؛ قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة الكيس كاملاً، وتكللت العملية بالنجاح ودون أي مضاعفات، واستكملت خطتها العلاجية حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة.

ويعد هذا الكيس عيبًا خلقيًا يظهر على الجانب الوحشي للرقبة؛ بسبب فشل انسداد الشق الخيشومي أثناء تكون الجنين، ويتمثل بتورم ومضض في الرقبة.