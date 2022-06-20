المدينة المنوّرة.. وصول أكثر من 159 ألف حاج حتى أمس

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، وبيّنت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 26705 حجاج في المدينة المنوّرة، أمس، يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 19663 حاجاً، ثم حجاج من بنجلاديش بعدد 8672، ثم حجاج باكستان بعدد 7747، ثم حجاج إيران بواقع 6567.