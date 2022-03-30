المدينة.. نجاح جراحة نادرة لإعادة كلية مستقرة في حوض البطن بمستشفى الملك فهد

وكان المريض قد حضر إلى العيادة وهو يعاني آلامًا مزمنة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة؛ تبين وجود كلية في غير مكانها الطبيعي في الحوض أسفل البطن، مع وجود حصوات متعددة، وانسداد في مخرج حوض الكلية، إضافة إلى تأخر في وظيفة الكلية.