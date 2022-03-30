المدينة.. نجاح جراحة نادرة لإعادة كلية مستقرة في حوض البطن بمستشفى الملك فهد

تمكّنت الفرق الطبية بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي؛ من إعادة كلية مريض في العقد الخامس من عمره إلى وظيفتها واستخراج عدد من الحصوات.
وكان المريض قد حضر إلى العيادة وهو يعاني آلامًا مزمنة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة؛ تبين وجود كلية في غير مكانها الطبيعي في الحوض أسفل البطن، مع وجود حصوات متعددة، وانسداد في مخرج حوض الكلية، إضافة إلى تأخر في وظيفة الكلية.
وبيّن التقرير أنه بعد تحضير المريض لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإعادة مخرج الكلية واستخراج الحصوات مع تصحيح للانسداد؛ تكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة المريض حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.