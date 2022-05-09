المذيع علي الغفيلي يردّ على فيديو "حامت كبدي" والانتقال للرياض: أمر غير مهني

ردّ مذيع قناة mbc علي الغفيلي على الفيديو المتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهره وكأنه منزعج من انتقال القناة للرياض، حيث أوضح أن المقطع أُخِذ من سياقه الصحيح، لافتاً إلى أنه ذكر في المقطع الأصلي عبارة: "حامت كبدي من كثر ما الناس تسألني متى بتنقلون للرياض"، مشيرًا إلى أن تدوير المقطع بهذا الشكل واجتزاء جزء منه أمر غير مهني.