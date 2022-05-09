المذيع علي الغفيلي يردّ على فيديو "حامت كبدي" والانتقال للرياض: أمر غير مهني

ردّ مذيع قناة mbc علي الغفيلي على الفيديو المتداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهره وكأنه منزعج من انتقال القناة للرياض، حيث أوضح أن المقطع أُخِذ من سياقه الصحيح، لافتاً إلى أنه ذكر في المقطع الأصلي عبارة: "حامت كبدي من كثر ما الناس تسألني متى بتنقلون للرياض"، مشيرًا إلى أن تدوير المقطع بهذا الشكل واجتزاء جزء منه أمر غير مهني.
وأرفق "الغفيلي" مذيع قناة mbc مقطعًا أصليًا للفيديو، حيث علّق عليه بالتوضيح والنفي .
وكانت قنوات mbc والعربية والحدث قد بدأت بنقل مقارّها للعاصمة الرياض، وقالت المصادر: إن الهدف هو إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية بحلول أوائل يناير.
وقال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة mbc، أكبر محطة إذاعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن خطط الشركة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، "تسير على الطريق الصحيح"، وقال: إن mbc تخطط للحفاظ على "وجود إقليمي قوي".