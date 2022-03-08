"المرأة السعودية".. بصمة في العمل الإبداعي والفني والثقافي بالمملكة

وبدأ آنذاك الابتعاث الخارجي للفنانين المحليين الذين استطاعوا بفنهم الفريد من نوعه أن يتركوا بصمتهم على الساحة الفنية، وخُلّدت أسماؤهم بجانب أعمالهم ولوحاتهم، إذ برزت في حاضرنا الحالي إحدى التشكيليات السعوديات اللاتي نجحن باقتدار في استخدام تكنولوجيا الرسم لخدمة الفن، ممثلة برئيسة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) الدكتورة منال الرويشد، وهي فنانة تشكيلية ومدير إدارة النشاط المهني والفني في وزارة التعليم وعضو في عدد من اللجان والأعمال على مستوى الفن التشكيلي والتعليم في المملكة.