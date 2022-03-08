المرأة السعودية ودورها في التنمية السياحية المحلية.. نجاحات متلاحقة

وتحدثت "الميمان" عن رؤيتها لتمكين المرأة من القيادة الرشيدة وبمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدةً أن قوانين الخدمة المدنية والعمل في المملكة داعمة للمرأة، مما ساعدها على النجاح والوصول إلى ما هي عليه الآن، موجهة رسالة للمرأة السعودية قائلة: "اليوم وكل يوم هو فرصتك للتمكين، فأنتِ عقل وكفاءة وقدرة".