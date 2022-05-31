المرئي والمسموع" توقف زائرة عربية عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغرمها 400 ألف ريال.. والتجارة تعاقب المنشأة المخالفة

ضبطت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع زائرةمن جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني، وأصدرت تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال،لممارستها العمل بدون ترخيص رغم عدم أحقيتها بذلك كونها قادمة للمملكة بتأشيرة سياحية، كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية.
وخالفت الزائرة العربية أنظمة عدة منها: نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، وقيامها بنشر مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تمت إحالة المخالفة للجنة النظر في عقوبات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليها وعلى المنشأة التجارية لارتكابهما مخالفة الترويج لمنتجات التبغ في الإعلان الإلكتروني المنصوص قطعًا على منعها والتحذير من التسويق لها.
وأصدرت الهيئة تعميمًا بعدم التعامل مع المعلنة أو الإعلان لديها والإشعار بإيقاف الزائرة عن ممارسة الإعلان في المملكة أو المحتوى الموجه للجمهور السعودي.
وتؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة على وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وما ينص عليه نظام التجارة الإلكترونية.
وتدعو للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام: https://eservices.gcam.gov.sa، وللمخالفات التجارية عبر مركز اتصال وزارة التجارة 1900.