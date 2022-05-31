المرئي والمسموع" توقف زائرة عربية عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغرمها 400 ألف ريال.. والتجارة تعاقب المنشأة المخالفة

ضبطت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع زائرةمن جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني، وأصدرت تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال،لممارستها العمل بدون ترخيص رغم عدم أحقيتها بذلك كونها قادمة للمملكة بتأشيرة سياحية، كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية.