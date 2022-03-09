"المراجعين" تبرم شراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من تجاربهم الناجحة، والهيئة ستواصل التوسع في شراكاتها الدولية، بما يدعم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة ويطور من أداء منتسبيها وتأهيلهم؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق، حيث تسهل هذه الاتفاقيات على أبنائنا وبناتنا الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دولياً.