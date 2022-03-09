"المراجعين" تبرم شراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

أبرمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شراكة مهنية مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، وتضمنت الشراكة منح الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إعفاءات من بعض اختبارات جمعية ACCA، واستحداث شهادات مهنية مشتركة، وتطوير برامج تدريب ميداني منتهية بالتوظيف مع كبرى شركات المحاسبة.
وستتعاون الجمعية في مجال تأهيل وتطوير الفاحصين في جودة الأداء المهني المستمر، والتعاون في مجال إقامة الفعاليات والندوات والأبحاث المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال دعم المكاتب المهنية الصغيرة والمتوسطة (SMPs).
ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، ومديرة مكتب جمعية المحاسبين البريطانية (ACCA) بالشرق الأوسط السيدة فضيلة جوبالاني.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من تجاربهم الناجحة، والهيئة ستواصل التوسع في شراكاتها الدولية، بما يدعم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة ويطور من أداء منتسبيها وتأهيلهم؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق، حيث تسهل هذه الاتفاقيات على أبنائنا وبناتنا الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دولياً.
وذكر أن حصولهم على مثل هذه الشهادات المهنية الدولية يُسهم في رفع كفاءة الكوادر المحاسبية مما يدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويؤدي لرفع جودة المعلومات والتقارير المالية، ويعزز مكانة المملكة مهنيًّا على الصعيد الدولي.
من جهتها، قالت فضيلة جوبالاني مديرة مكتب جمعية (ACCA) بالشرق الأوسط: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة التي تعزز التزامنا بالمهنة داخل المملكة وتشهد بداية تعاون وشراكة ناجحة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) في العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف لتطوير مهنة المحاسبة والمالية داخل المملكة العربية السعودية، وتطوير المتخصصين في مجال المحاسبة والمالية".
يُذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) تُعد من المؤسسات المرموقة في مجال المحاسبة على المستوى الدولي، والتي تأسست عام 1904م ولديها أعضاء من 181 دولة.