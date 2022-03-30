"المراجعين والمحاسبين" تطلق الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة

وتتناول القواعد ما يتعلق بالمحاسبين المهنيين العاملين في القطاع الخاص والعام، وكذلك مراجعي الحسابات، كما تتضمّن معايير الاستقلال وفقًا للمفهوم الدولي لأخلاقيات المهنة، وتحتوي على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات التي يتوقّع أن يتعرض لها المحاسب المهني، والتي قد ينتج عنها تهديدات تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية لقواعد السلوك المهني، مثل ما قد يتعرض له المحاسب المهني تجاه مسؤوليات الإفصاح عن حالات مخالفة الأنظمة والقوانين في ظل مبدأ السرية.