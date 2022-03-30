"المراجعين والمحاسبين" تطلق الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة
أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، الذي تضمّن عرضًا مختصرًا لأبرز ما جاء في الوثيقة الأساسية للقواعد.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل لا يغني عن الوثيقة الأساسية، إنما يعطي لمحة عامة لأبرز ما تضمنته القواعد، التي ستكون إلزامية التطبيق منتصف العام الجاري 2022م.
وتتناول القواعد ما يتعلق بالمحاسبين المهنيين العاملين في القطاع الخاص والعام، وكذلك مراجعي الحسابات، كما تتضمّن معايير الاستقلال وفقًا للمفهوم الدولي لأخلاقيات المهنة، وتحتوي على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات التي يتوقّع أن يتعرض لها المحاسب المهني، والتي قد ينتج عنها تهديدات تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية لقواعد السلوك المهني، مثل ما قد يتعرض له المحاسب المهني تجاه مسؤوليات الإفصاح عن حالات مخالفة الأنظمة والقوانين في ظل مبدأ السرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة جاء ليكمل منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، واشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، مشيرًا إلى أن التحول إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية يضع أساسًا للتواصل والاتصال بالمجلس الدولي لأخلاقيات المهنة، وكذلك المهتمين بأخلاقيات المهنة على مستوى العالم، كما سبق بيانه.
وجاء قرار بدء العمل بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، بعد قيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدراسة وترجمة القواعد الدولية وتوضيح مضامين القواعد ومرتكزاتها وقيمها وإصدار وثيقة الاعتماد، والعمل على إعداد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية، إضافة لقيام فريق عمل من أعضاء لجنة سلوك وآداب المهنة بتحليل وتحديد موضوعات آداب المهنة ذات الأهمية للبيئة المحلية ومناقشتها مع عدد من المختصين، وللاطلاع على الوثيقة يمكن الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني .