"المراجعين والمحاسبين" تنقل تجربة المملكة بمؤتمر "ربط منظومة التعليم بمهنة المحاسبة"

شاركت هيئة المراجعين والمحاسبين، في اللقاء الدولي الافتراضي لربط التعليم بمهنة المحاسبة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء 21 يونيو 2022م.
شارك في اللقاء، المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة الدكتور مصعب الجعيد في لقاء بعنوان "ربط منظومة التعليم في المهنة"، بحضور أكثر من 1100 مشارك؛ متحدثًا عن دور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي ومساهمة الهيئة في ذلك من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية، وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي؛ حيث تَبَنت الهيئة مؤخرًا منهجًا تعليميًّا لدرجة البكالوريوس في المحاسبة والذي يعتمد على احتياجات أصحاب المصلحة، ويحقق الربط الفعلي بين التعليم وسوق العمل.
وخصصت الهيئة عضوية مجانية للطلبة في الجامعات السعودية للانتماء للكيان المحاسبي، والاستفادة من خدمات العضوية بهدف تعزيز مشاركة الطلبة في المجتمع المحاسبي.
تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة في نقل تجارب المملكة للمجتمع الدولي؛ نظير ما حققته من نجاحات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة لتكون مثالًا دوليًّا يحتذى به.