"المراجعين والمحاسبين" تنقل تجربة المملكة بمؤتمر "ربط منظومة التعليم بمهنة المحاسبة"

شارك في اللقاء، المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني في الهيئة الدكتور مصعب الجعيد في لقاء بعنوان "ربط منظومة التعليم في المهنة"، بحضور أكثر من 1100 مشارك؛ متحدثًا عن دور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي ومساهمة الهيئة في ذلك من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية، وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي؛ حيث تَبَنت الهيئة مؤخرًا منهجًا تعليميًّا لدرجة البكالوريوس في المحاسبة والذي يعتمد على احتياجات أصحاب المصلحة، ويحقق الربط الفعلي بين التعليم وسوق العمل.