"المراقبة الصحية" بمطار ينبع يساهم في إنقاذ حياة مسافر على متن رحلة طيران

وفي التفاصيل، تلقى مركز المراقبة الصحية في مطار ينبع بلاغًا من إدارة عمليات المطار، يفيد بوجود حالة مسافر سعودي، يشتكي من تنفس جهدي عميق قبل إقلاع الطائرة من المدرج؛ فتمت مباشرة الحالة من قِبل الفريق الطبي بالمركز، وإنزال المسافر إلى العيادة الطبية، وبعد تشخيص الحالة من قِبل دكتور العيادة اتضح أنه يعاني ارتفاعًا شديدًا بنسبة سكر الدم مصحوبًا بارتفاع درجة الحموضة بالدم، مع تسارع في نبضات القلب ومعدل التنفس.