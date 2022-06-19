"المراقبة الصحية" بمطار ينبع يساهم في إنقاذ حياة مسافر على متن رحلة طيران

نجح فريق طبي في مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمحافظة ينبع في النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي في إنقاذ حياة مسافر سعودي على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى مدينة جدة، وذلك بعد تعرُّضه للتقيؤ والتنفس الجهدي العميق داخل الطائرة.
وفي التفاصيل، تلقى مركز المراقبة الصحية في مطار ينبع بلاغًا من إدارة عمليات المطار، يفيد بوجود حالة مسافر سعودي، يشتكي من تنفس جهدي عميق قبل إقلاع الطائرة من المدرج؛ فتمت مباشرة الحالة من قِبل الفريق الطبي بالمركز، وإنزال المسافر إلى العيادة الطبية، وبعد تشخيص الحالة من قِبل دكتور العيادة اتضح أنه يعاني ارتفاعًا شديدًا بنسبة سكر الدم مصحوبًا بارتفاع درجة الحموضة بالدم، مع تسارع في نبضات القلب ومعدل التنفس.
وتم تقديم العلاج الطبي اللازم للمسافر داخل مركز المراقبة، ونقل المسافر على الفور عن طريق الإسعاف إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، ونُقل بعدها المريض إلى العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية، ومتابعة حالته حتى استقرت؛ وغادر قسم العناية لاستكمال برنامجه العلاجي في أقسام التنويم قبل أن يغادر المستشفى بصحة جيدة -ولله الحمد-.
يُذكر أن مركز المراقبة الصحية في مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع يعمل على الجانب العلاجي والجانب الوقائي، ويقدم خدماته لمستخدمي المطار، ويعمل على مدار الساعة.