"المرشد" يبحث مع وزيرَيْ المالية والإسكان البحرينيَّيْن المنجزات المشتركة بين البلدَيْن

وفي إطار زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين قام الوفد بزيارة عدد من المشاريع المموَّلة من قِبل الصندوق ضمن برنامج التنمية الخليجي، من بينها مشروع تطوير شارع الفاتح، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية، إضافة إلى زيارة مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار)، وزيارة مشروع الرملي الإسكاني، ومركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لغسيل الكلى بمنطقة الرفاع.