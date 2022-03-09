"المرشد" يبحث مع وزيرَيْ المالية والإسكان البحرينيَّيْن المنجزات المشتركة بين البلدَيْن

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية للعاصمة البحرينية المنامة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور كل من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، ووزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد.
وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية خلال اللقاء أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك، ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات مشتركة بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأهداف والتطلعات التنموية المنشودة.
ومن جانبه، نوه وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني بعمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع المملكتَيْن، وما تشهده من تطور ونمو مستمرَّيْن على الأصعدة كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قائدَيْ البلدَيْن الشقيقَيْن -حفظهما الله-.
وأشاد "آل خليفة" بدور الصندوق السعودي للتنمية في متابعة وتنفيذ منحة المملكة العربية السعودية في برنامج التنمية الخليجي، والعديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البحرين بما يجسد تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وفي إطار زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين قام الوفد بزيارة عدد من المشاريع المموَّلة من قِبل الصندوق ضمن برنامج التنمية الخليجي، من بينها مشروع تطوير شارع الفاتح، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية، إضافة إلى زيارة مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار)، وزيارة مشروع الرملي الإسكاني، ومركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لغسيل الكلى بمنطقة الرفاع.
وخلال الزيارة استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني أحد أبرز المشاريع التي نُفّذت بتمويل من الصندوق، هو مشروع مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لأمراض الكلى بالرفاع.
واستعرض المرشد مع وزير الإسكان البحريني مشروع مدينة خليفة التي يبلغ عدد وحداتها 1560 وحدة سكنية.