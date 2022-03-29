"المرشد" يستقبل وفدًا من مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مكتبه اليوم، وفدًا من مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، برئاسة رئيس مكتب الشرق الأوسط وشرق آسيا المكلف جيمس كارتي، ويرافقه مستشارة المؤسسة في المملكة العربية السعودية المهندسة بهيرة همام خشيم.
وشهد اللقاء عرض بعض من المشاريع والبرامج التنموية القائمة، التي يمولها الصندوق في الدول النامية حول العالم، والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والحد من الفقر المدقع، والمشاريع التي تسهم في توفير فرص التعليم.
وتضمن اللقاء بحث المجالات المشتركة والحديث عن فرص التعاون.