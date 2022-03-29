"المرشد" يستقبل وفدًا من مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية

وشهد اللقاء عرض بعض من المشاريع والبرامج التنموية القائمة، التي يمولها الصندوق في الدول النامية حول العالم، والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية والحد من الفقر المدقع، والمشاريع التي تسهم في توفير فرص التعليم.