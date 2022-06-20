"المرشد" يكشف الخطأ الذي يقع فيه معظم من يريدون شراء عقارات بالمملكة

لا أنفي ارتفاع أسعار العقار ولكن

وفي مقاله "نبحث عن الأحياء الغالية.. ونشتكي ارتفاع العقار" بصحيفة "اليوم"، يقول "المرشد": "قبل البدء في المقال أودّ التأكيد أنني لا أنفي ارتفاع أسعار العقار، ولكن هذا الارتفاع لا يشمل جميع المواقع بمعنى أن الفيلا، التي مساحتها 400 متر في حي (الملقا أو الغدير أو حطين) تساوي خمسة ملايين نجد أن سعرها في حي (الشفاء أو السويدي الغربي أو ظهرة البديعة) لا يتجاوز مليونين. إذن المشكلة ليست في ارتفاع العقار وإنما في اختيار الحي تحديداً، أغلبنا حالياً عندما يريد الانتقال من سكنه أو بناء سكن جديد ـ لا يفكر ـ في غير شمال الرياض وكأن الجنوب أو الغرب منطقة طرد سكاني مما فاقم من ارتفاع أسعار أحياء شمال الرياض، حيث بدأت الناس تربط مفهوم هذا الغلاء العقاري بتلك المواقع، ولكن لو تم التفكير بمنطق وعقلانية وتوجه الناس إلى مواقع أخرى سنجد خيارات متنوعة وأسعار مختلفة، بل ستقل قيمة عقارات أحياء شمال الرياض".