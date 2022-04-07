"المركزي السعودي" يطرح "مسودة لائحة نظام المدفوعات وخدماتها" لمرئيات العموم

ويأتي إصدار هذه اللائحة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي، مستندًا إلى صلاحيته، واستناداً إلى المادة (السابعة) والمادة (الثامنة عشرة) من نظام المدفوعات وخدماتها.