المركز الطبي الدولي يساهم في إنجاح موسم جدة بأكبر مشروع رعاية طبية

أما عن نتائج هذه الاستعدادات والتجهيزات والجهود الكبيرة التي بُذلت، فقد أضافت لجين شقدار:

"استطعنا بحمد الله إسعاف أكثر من 8661 حالة، معظمها كان من خلال عياداتنا ووحداتنا الطبية المنتشرة في أماكن إقامة الفعاليات".