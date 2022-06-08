المركز الوطني لإدارة الدَّين يُتوَّج بجائزة أفضل فريق خزانة وتمويل سيادي بالشرق الأوسط

تُوِّج المركز الوطني لإدارة الدَّين اليوم في دبي بجائزة "أفضل فريق خزانة وتمويل سيادي"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط السنوية.
ويعكس تتويج المركز بالجائزة قدرة المملكة العربية السعودية على تلبية توقعات المستثمرين، والوصول إلى جميع أسواق الدَّين لتأمين احتياجاتها التمويلية على المدى القصير والمتوسط والطويل بتكلفة عادلة. كما يترجم حصول المركز على هذه الجائزة الجهود التي تبذلها حكومة السعودية في تطوير سوق الدَّين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الجوائز في تعزيز الإقبال على إصدارات السعودية المحلية والدولية للصكوك والسندات.