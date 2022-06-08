المركز الوطني لإدارة الدَّين يُتوَّج بجائزة أفضل فريق خزانة وتمويل سيادي بالشرق الأوسط

ويعكس تتويج المركز بالجائزة قدرة المملكة العربية السعودية على تلبية توقعات المستثمرين، والوصول إلى جميع أسواق الدَّين لتأمين احتياجاتها التمويلية على المدى القصير والمتوسط والطويل بتكلفة عادلة. كما يترجم حصول المركز على هذه الجائزة الجهود التي تبذلها حكومة السعودية في تطوير سوق الدَّين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.