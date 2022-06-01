المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق حملة "القطاع الرابح"

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حملةً إعلامية بعنوان: «القطاع الرابح» بمشاركة عدد من الجهات، حيث يأتي عنوان هذه الحملة للإشارة إلى العائد التنموي من النواحي الثقافية والتعليمية والصحية، وإلى القيمة المعنوية ذات الأثر الاجتماعي الراسخ من خلال ما تؤكده رسالتها الأساسية وهي: القيمة الأصيلة الهادفة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية بما يحقق العائد الأعظم للمجتمع والإنسان.
وتهدف الحملة إلى التعريف بالقطاع غير الربحي وأهميته ومجالاته، وأنسنته وربطه بالأرباح المعنوية ذات العائد الاجتماعي التنموي، وتغيير الصورة الذهنية التي تكاد تحصر أدواره في التبرع المالي للجهات الخيرية والمحتاجين فحسب؛ إذ تأتي هذه الحملة في إبراز الأدوار الشموليةلهذا القطاع الذي يعد هدفًا استراتيجيًا ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعظم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% في 2030 وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، إضافة إلى رفع عدد المتطوعين إلى «مليون»متطوع بحلول عام الرؤية.
وترتكز الحملة التي تستهدف الأفراد والقطاعات الثلاثة «العام والخاص وغير الربحي» على ستة مجالات تنموية هي: الثقافة والصحة والتعليم والبيئة والإسكان، وذلك في إطار سعي المركز إلى التوعية بمجالات القطاع غير الربحي المتعددة ومدى مساهمتها في الوصول إلى مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما سيتبع هذه الحملة عدة حملات تركز على مجالات تنموية أخرى، حيث يُعنى المركز بترخيص المنظمات غير الربحية في أكثر من «120» نشاط غير ربحي.
يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (459) في 11 / 08 / 1440 هــ كما يتمتع المركز بشخصيته الاعتبارية واستقلاله المالي والإداري وارتباطه المباشر برئيس مجلس الوزراء وفقما نصت عليه لائحته التنظيمية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (618) في 20 / 10 / 1442 هــ ومقره الرئيس في مدينة الرياض. ويسعى المركز في عمله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة المتمثلة في: تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وزيادة التنسيق والدعم من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي والتحقق من مدى فاعليتها، وإصدار ما يستلزمه تنظيم هذا القطاع من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير، ونشر ثقافة التطوع وتشجيع العمل التطوعي وتنظيمه وتمكينه والعمل على تحسين كفاية منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها وإزالة ما يواجههامن معوقات وغيرها من السبل الممكنة لتحقيق أهدافه الرئيسة.