المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق حملة "القطاع الرابح"

يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قد تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (459) في 11 / 08 / 1440 هــ كما يتمتع المركز بشخصيته الاعتبارية واستقلاله المالي والإداري وارتباطه المباشر برئيس مجلس الوزراء وفقما نصت عليه لائحته التنظيمية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (618) في 20 / 10 / 1442 هــ ومقره الرئيس في مدينة الرياض. ويسعى المركز في عمله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة المتمثلة في: تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع وزيادة التنسيق والدعم من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي والتحقق من مدى فاعليتها، وإصدار ما يستلزمه تنظيم هذا القطاع من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير، ونشر ثقافة التطوع وتشجيع العمل التطوعي وتنظيمه وتمكينه والعمل على تحسين كفاية منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها وإزالة ما يواجههامن معوقات وغيرها من السبل الممكنة لتحقيق أهدافه الرئيسة.