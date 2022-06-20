المركز الوطني للأرصاد يصدر الحالة المناخية في مكة والمدينة خلال شهر ذي الحجة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير الحالة المناخية السائدة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة 1443هـ، والذي يتزامن مع شهر يوليو في فصل الصيف.
التقرير أشار إلى أن معدل درجات الحرارة السطحية لمكة المكرمة ستكون أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى ربع درجة، فيما ستكون الأمطار حول المعدل مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة أحيانًا، وأن معدل درجة الحرارة العظمى في شهر ذي الحجة بلغ 43.2°م فيما يميل ليلًا للاعتدال نسبيًا ليصل معدل درجة الحرارة الصغرى فيه إلى 28.8°م.
وذكر التقرير أن أعلى رطوبة نسبية سجلتها مكة المكرمة خلال هذا الشهر كانت 93% بينما أقل رطوبة نسبية 6%.
وعن طقس المدينة المنورة أشار التقرير إلى أن معدل درجات الحرارة السطحية خلال شهر ذي الحجة أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى نصف درجة، فيما ستكون الأمطار حول المعدل مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة أحيانًا، وأن معدل درجات الحرارة العظمى يبلغ 43°م بينما يميل ليلًا للاعتدال نسبيًا ليصل معدل درجة الحرارة الصغرى فيه إلى 29.8°م مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع.
وتشير البيانات المناخية للمدينة المنورة إلى أن أعلى رطوبة نسبية سجلت خلال هذا الشهر كانت 92%.