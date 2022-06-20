المركز الوطني للأرصاد يصدر الحالة المناخية في مكة والمدينة خلال شهر ذي الحجة

وعن طقس المدينة المنورة أشار التقرير إلى أن معدل درجات الحرارة السطحية خلال شهر ذي الحجة أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى نصف درجة، فيما ستكون الأمطار حول المعدل مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة أحيانًا، وأن معدل درجات الحرارة العظمى يبلغ 43°م بينما يميل ليلًا للاعتدال نسبيًا ليصل معدل درجة الحرارة الصغرى فيه إلى 29.8°م مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع.