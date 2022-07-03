المركز الوطني للأرصاد يطلق حزمة من الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم الأحد، حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، لافتًا في مؤتمر صحفي إلى أن التوقعات بإذن الله تعالى تشير إلى طقس حار تتراوح درجات الحرارة العظمى فيه ما بين (42 – 44) درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها إلى 35 كيلومتراً في الساعة، فيما سيكون اتجاه الرياح بشكل عام شمالية غربية إلى غربية.
وأشار إلى أن الفرصة مواتية لتكّون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية خلال الفترة من التاسع إلى الثالث عشر من ذي الحجة، قد تؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة.
من جهة أخرى، أطلق المركز الوطني للأرصاد حزمة من الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن، إذ حرص منذ وقت مبكر على الاستعداد لموسم حج هذا العام من خلال منظومة متكاملة من التقنيات والقدرات البشرية والفنية، ورفع الجاهزية بما يضمن تحقيق أعلى درجات النجاح في أعمال المركز بموسم حج هذا العام، في ظل التوجيهات الكريمة على توفير كافة الاحتياجات والقدرات التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله وتسهل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ويعمل المركز وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة والتي تشمل المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، إذ يتم ذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة ورادارات الطقس وصور والاقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس الذي نعتز به كأحد المخرجات الوطنية في مجال التنبؤات الجوية، إضافة الى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة وغرفة عمليات متكاملة بمشعر منى يعمل بها نخبة من المختصين ذوي الكفاءة والقدرة العالية في تخصصاتهم، وهذه الممكنات جميعها تعمل على مدار الساعة و تسمح بتوقعات تصل دقتها إلى أكثر من 90%.
ويعمل المركز الوطني للأرصاد على تقديم كافة المخرجات الأرصادية على مدار الساعة لجميع الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية وكذلك المساعدة في تحليل المعلومات والظواهر الجوية بوقت مبكر وتوفير الإرشادات المعنية بذلك ليتمكن المستفيدون من اتخاذ القرارات المناسبة لتنقل ضيوف الرحمن.
وخصص المركز جزءًا كبيرًا من خطته هذا العام للعناية بالجانب الإعلامي والتوعوي، إذ أطلق مركزًا إعلاميًا وتوعويًا بمشعر منى يُعنى بتقديم خدماته لحجاج بيت الله ووسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، حيث يقوم ببث نشرات الطقس اليومية إضافة إلى رسائل توعوية وتوجيهية بأربع لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما يوزع المركز خلال موسم حج هذا العام هدايا متنوعة على ضيوف الرحمن، تسهم في مساعدتهم على أداء مناسك الحج بيسير وسهولة وتعينهم على اتقاء أشعة الشمس وتخفيف حرارة الأجواء.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد عقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان حالة الطقس في المشاعر المقدسة لحج هذا العام، بعد جولة تفقدية للتأكد من جاهزية المركز بالمشاعر المقدسة والقدرات التشغيلية لممارسة مهامه بالشكل المطلوب.