المركز الوطني للأرصاد يطلق حزمة من الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم الأحد، حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، لافتًا في مؤتمر صحفي إلى أن التوقعات بإذن الله تعالى تشير إلى طقس حار تتراوح درجات الحرارة العظمى فيه ما بين (42 – 44) درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها إلى 35 كيلومتراً في الساعة، فيما سيكون اتجاه الرياح بشكل عام شمالية غربية إلى غربية.