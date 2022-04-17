المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن بدء التسجيل في الشهادات المهنيـة الاحترافية

ويقدم المركز 6 شهادات مهنيـة احترافية متنوعة تشمل: تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، وتصميم خبـرات التعليم الإلكتروني، وضبـط جـودة التعليـم الإلكتروني، وتطويـر محتـوى التعليم الإلكترونـي، وقيادة التعليم الإلكتروني، والدعـم التقني للتعليم الإلكتروني بحيث تنقسـم كل شـهادة منها على مستويين همـا: مسـتوى تأسيسـي، ومسـتوى متقـدم، وذلك وفقًا لمعايير أهلية محددة يجري من خلالها تحديد الفئة المؤهلة للتقدم للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية، بالإضافة إلى نموذج تقييـم وُضِعَ بناءً على المجالات الأساسية للشهادات التي تتضمن الكفايات والمؤشرات.