"المركز الوطني للحياة الفطرية" ينفي صدور أي إعلان بخصوص علاقة قرود البابون بالجدري

وأكد المركز بهذا الخصوص أنه ينفذ منذ أشهر برنامجاً لتقييم أضرار تزايد أعداد القرود؛ بهدف تقييم الأضرار الناتجة عن تزايد أعدادها في المواقع غير المخصصة لها، ومن ضمنها الأضرار الصحية بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار.