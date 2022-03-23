المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية، الخدمات الأمنية والإنسانية الرائدة المقدمة لضيوف الرحمن وما يقوم به مركز (911) من استقبال ومعالجة البلاغات الأمنية والإنسانية للمتصلين كافة من مواطنين ومقيمين وزوار ومراعاة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والناطقين بغير اللغة العربية، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، إضافةً إلى الجهات الأمنية والخدمية التي تعمل ضمن منظومة (911)، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة"، خلال الفترة من 21 - 23 مارس 2022م، بمحافظة جدة في جدة سوبر دوم.
وقدم المركز للزوار شرحاً عن الخدمات الأمنية والإنسانية وآلية استقبال المكالمات عن طريق منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفعال في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار (24) ساعة، وذلك بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانية لكل مكالمة.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال خدمات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، وتطبيقات أبشر وميدان، ونادي ضباط قوى الأمن بمكة المكرّمة، وإسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية المملكة 2030.