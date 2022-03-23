المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين

يستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية، الخدمات الأمنية والإنسانية الرائدة المقدمة لضيوف الرحمن وما يقوم به مركز (911) من استقبال ومعالجة البلاغات الأمنية والإنسانية للمتصلين كافة من مواطنين ومقيمين وزوار ومراعاة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والناطقين بغير اللغة العربية، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، إضافةً إلى الجهات الأمنية والخدمية التي تعمل ضمن منظومة (911)، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة"، خلال الفترة من 21 - 23 مارس 2022م، بمحافظة جدة في جدة سوبر دوم.